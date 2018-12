“Geflipte” juf begint haar van leerlingen te knippen terwijl ze volkslied zingt David van der Heeden

10 december 2018

10u37

Bron: AD.nl 0 Bizar Margaret Gieszinger staat voorlopig niet voor de klas. Vorige week werd de 52-jarige chemie- en natuurkundelerares uit Californië gearresteerd, nadat ze een leerling voor de klas een geïmproviseerde knipbeurt gaf. Terwijl Margaret luidkeels een verknipte versie van het Amerikaanse volkslied zong, vlogen de lokken in het rond.

In het filmpje dat opdook op sociale nieuwssite Reddit is te zien hoe Gieszinger als een moderne Barbier van Sevilla de student onder handen neemt. “Ze was niet helemaal zichzelf”, draagt haar man ter verdediging aan. Voor wie de videobeelden ziet, mag dat alleszins duidelijk zijn.



Met de schaar vervaarlijk boven haar hoofd zwaaiend, roept ze “De volgende, ik ben nog niet klaar!”. Ze grijpt de lange haren van een leerlinge. Voor de overige studenten is dat hét moment om het lokaal uit te vluchten. “Ze moet totaal geflipt zijn”, meent haar man. “Onvoorstelbaar!”

Liefdevolle vrouw

Ook Gieszingers leerlingen weten niet wat haar bezield heeft. “Dit is niet de juf G die we kennen”, zegt een leerlinge aangeslagen tegen nieuwszender ABC. “Ze is een liefdevolle en zachtaardige vrouw die normaal altijd lacht en in is voor een grapje.”



Desalniettemin is het niet de eerste keer dat de lerares haar natuurkundeboekje te buiten gaat. In 2016 raakte zij twee weken haar lesbevoegdheid kwijt wegens ‘immoreel gedrag’, weet ABC. In 2017 was het weer raak. Ook toen zat ze twee weken thuis.

Stilistische razernij

Gieszinger, die inmiddels is ontslagen, ontkent haar stilistische razernij. Ze is aangeklaagd voor zes gevallen van wreedheid tegen kinderen en mishandeling. Als de rechter daarin meegaat, wacht haar mogelijk drieënhalf jaar cel. Of Margaret daarna ooit nog voor de klas staat, is maar de vraag.



Rob Herman, woordvoerder van de onderwijsraad van Tulare County, laat op voorhand weten dat Gieszinger “niet terug zal keren voor de klas”. “Wij nemen de veiligheid van onze studenten zeer serieus.” De lerares is op borgtocht van 100.000 dollar vrijgelaten en staat later deze maand voor de rechter.