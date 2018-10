“Ga in een hoekje staan en begin zachtjes te wenen”: 129 versiertips voor vrouwen uit de jaren ‘50 Sven Van Malderen

31 oktober 2018

16u47

Tijden veranderen, en maar goed ook. Anders zat u als vrouw misschien nog altijd onderdanig achter het fornuis te wachten tot manlief van zijn werk terugkeert. In uw mooiste kleedje bovendien, want natuurlijk kan hij een verzetje gebruiken. En zo'n frisse pint na een 'drukke werkdag', dat heeft hij toch ook zeker wel verdiend?

Een tikkeltje overdreven? Niet als je er de versiertips uit het gezegende jaar 1958 bijneemt. Een zekere Kim Marx rakelde een artikel uit het Amerikaanse vrouwentijdschrift McCall’s op en viel daarbij van de ene verbazing in de andere.

“129 manieren om een vent aan de haak te slaan: ik zag die titel op de cover en natuurlijk moest ik dat blad dan kopen. Wel, ik ben er niet door teleurgesteld”, klinkt het. Haar Facebookpost is intussen in een mum van tijd viraal gegaan.

De goedbedoelde tips kwamen tot stand dankzij een panel van zestien personen die gekozen werden op basis van “hun verstand, creativiteit en ervaring”. Onder hen onder meer een huwelijksconsulent, een stewardess, een politiecommissaris, een huisvrouw, een psycholoog, een vrijgezel en een ingenieur. Kan niet mislopen, toch? Hieronder vindt u alvast twintig uitschieters.

2. Zorg dat je autopech hebt op een strategische plek.

9. Ga op een bank in het park zitten en geef de duiven te eten.

17. Wees vriendelijk tegenover lelijke mannen. Van een mooi bord alleen kun je niet eten.

19. Loop verloren tijdens een voetbalwedstrijd.

23. Ga naar alle klasreünies. Misschien loop je wel een weduwnaar tegen het lijf.

24. Wees niet bang om contact te zoeken met knappere meiden. Er lopen misschien wat ‘overschotjes’ rond.

31. Struikel even als je de kamer binnenloopt waar hij ook is.

33. Draag een hoedendoos.

34. Zet je arm in het gips. Mensen willen dan altijd weten wat er gebeurd is.

35. Verdien veel geld.

40. Ga in een hoekje staan en begin zachtjes te wenen. De kans is groot dat hij zal vragen wat er scheelt.

43. Koop een cabrio. Mannen zitten daar graag in.

47. Laat de inhoud van je handtas ‘per ongeluk’ op straat donderen.

55. Let goed op je gezondheid. Mannen houden niet van zieke meisjes.

58. Laat je verbranden door de zon.

80. Praat met zijn vader over de zakenwereld. Als hij zegt dat de belastingen te hoog zijn, geef hem gelijk.

96. Wees flexibel. Als hij beslist om te gaan roeien op het meer in plaats van te dansen, ga er dan voor. Zelfs als je je beste avondjurk draagt.

104. Als hij rijk is, zeg dan dat je van geld houdt. Die eerlijkheid zal hem intrigeren.

113. Als je moeder dik is, zeg dan dat je de genen van je vader hebt. Als hij ook dik is, zeg dan dat je geadopteerd bent.

124. Maak pruiken en verkoop ze: kale mannen zijn makkelijke prooien.

Of de tips enig effect gehad zullen hebben, is zeer de vraag. Maar ach, de dames zien er nu tenminste wel de humor van in. “In deze tijd lijkt het meer op een handleiding om ontvoerd te worden”, klinkt het onder meer. Of nog: “Blijkbaar doe ik heel veel verkeerd. Is dat de reden waarom ik nog geen man heb?”