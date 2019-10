‘Final Destination’ (maar dan nét niet): auto doorboord met boomstammen na zware klap, chauffeur slechts lichtgewond Automobilist bukte net op het moment van de crash ADN

22 oktober 2019

14u51

Bron: CNN 6 Bizar Een automobilist uit de Amerikaanse staat Georgia is als bij wonder slechts lichtgewond geraakt toen hij met hoge snelheid inreed op een vrachtwagen geladen met boomstammen. Een deel van die stammen ramde zich een weg door de SUV, maar ze misten de chauffeur.

De automobilist was even onoplettend. Hij bukte om iets op te pakken dat hij had laten vallen op de vloer, zag niet wat er gebeurde op de weg en knalde toen hard achteraan op de houttruck in.

Die gebogen houding betekende enerzijds bijna zijn dood, maar ook zijn redding. Had de man mooi rechtop achter zijn stuur gezeten, had hij het ongeluk vrijwel zeker niet overleefd, is af te leiden uit beelden van de brandweer. Op de hallucinante foto’s is te zien hoe meerdere boomstammen door de voorruit, tot zelfs door de achterruit, zijn geschoten door de impact.



De ter plaatse gesnelde brandweermannen moesten eerst met een kettingzaag door zo’n 30 stammen geraken, voor ze nog maar konden beginnen aan het openknippen van het voertuig en de redding van de man. Die zat met zijn hoofd tussen een gat in de stammen. “Het leek wel gemaakt voor zijn hoofd”, reageert brandweerchef Edward O’Brien aan CNN.

Een engeltje op de schouder, zoals ze dan zeggen...