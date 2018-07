"Eén man brak zelfs zijn teen": zo hectisch verloopt de dagelijkse sprint voor de beste ligstoel Sven Van Malderen

12 juli 2018

17u02

Bron: The Sun 10 Bizar Op jullie plaatsen... Klaar? Start! Wie tegenwoordig kiest voor een luilekkervakantie in een zuiders hotel kan maar beter afgetraind voor de dag komen. Elke ochtend rennen toeristen immers voor hun leven om toch maar de beste ligstoel aan het zwembad te bemachtigen.

Ook de Britse Joanne Kennedy kan er -tot haar eigen grote frustratie- over meepraten. Zij schoot de bovenstaande beelden drie jaar geleden in een Dunas Mirador-hotel in Gran Canaria. Vanaf 1'45" schiet de meute in gang, even later glijdt een man in wit T-shirt feestelijk onderuit. Het enerverende fragment krijgt vanavond een ereplek in de Channel 4-documentaire 'Holidays From Hell: Caught On Camera'. Want ja, uiteraard zijn dit soort praktijken ook vandaag nog schering en inslag.

"Ik werk hard doorheen het jaar", vertelt Kennedy. "In die week vakantie wil ik dan echt kunnen ontspannen met mijn twee kinderen en radicaal breken met de levensstijl van thuis."

"Het leek wel een troep mieren"

"Die eerste ochtend geloofde ik mijn ogen niet. Het was amper 7.30 uur en er stond al een hele massa paraat met een handdoek. Ik vroeg wat er aan de hand was. 'Wacht totdat die meneer in zijn handen klapt en dan zal iedereen beginnen lopen', luidde het antwoord. En inderdaad, het leek wel een troep mieren waar ik naar aan het kijken was."

"Ik weet nog wat ik dacht toen: 'jullie hebben sportschoenen aan, ik heb enkel teenslippers in mijn valies. Hoe moet ik jullie ooit verslaan?' Eén man brak zelfs zijn teen. En na drie minuten was elk bedje al ingenomen."