"Doorn in het oog": rechtszaak tegen megadino's in achtertuin Flintstone-huis in Californië

19 maart 2019

11u33

Bron: The Guardian 0 Bizar Het huis van de Flintstones bestaat écht. Het staat in Hillsborough bij San Francisco. Maar buren hebben al langer bedenkingen bij de architecturale waarde ervan in hun chique buurt. De nieuwe eigenares, Florence Fang, is nu voor hen ook duidelijk te ver gegaan. Ze pootte megasculpturen van dinosaurussen neer in haar achtertuin. “Een doorn in het oog”, vindt ook de gemeente die een proces heeft aangespannen tegen Fang.

Het experimentele Flintstone-huis werd gebouwd in de jaren 70. Voor de gebogen muren werd een speciale techniek gebruikt. Het indrukwekkende domein springt al decennia in het oog voor iedereen die er via de autosnelweg I-280 voorbijrijdt.

In 2017 kocht mediamagnaat Florence Fang het originele huis in de San Francisco Bay Area in Noord-Californië voor ruim 2,4 miljoen euro. Zij liet het opknappen en voegde er nog enkele opvallende elementen aan toe: figuren uit de ‘Flintstones’ en gigantische metalen sculpturen van dinosaurussen in haar achtertuin. Een brug te ver, voor wie het sowieso al niet erg begrepen hadden op het huis. Voor de buurtbewoners past het gebouw totaal niet in het architecturale plaatje van Hillsborough, waar onder meer ook het Bazett-huis van de beroemde architect Frank Lloyd Wright staat. Daar woonde ooit Joseph Eichler, die er sterk door geïnspireerd werd en die daarna zelf in die regio heel wat iconische woningen liet optrekken.

Dat het Flintstone-huis vloekt met de andere huizen, vindt ook de gemeente Hillsborough zelf. Fang heeft nu een proces aan haar been wegens publieke overlast. Ze vroeg geen bouwvergunningen aan voor de beelden in de achtertuin, die daar illegaal zouden neergezet zijn. De autoriteiten vrezen ook voor de veiligheid en hebben Fang daar in het verleden al meermaals gewezen. Maar de eigenares legde dat altijd naast zich neer. Ze betaalde vorig jaar wel een boete van 200 dollar (175 euro), maar de sculpturen staan er nog altijd. Zelf reageerde ze nog niet op de rechtszaak, maar haar kleinzoon wel: “Ik vind die dinosaurussen prachtig. Ze doen iedereen glimlachen en moeten blijven.”