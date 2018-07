'Dode' vrouw levend in koeling mortuarium gevonden Naomi van Kalken

02 juli 2018

16u36

Bron: AD 0 Bizar In Zuid-Afrika is een vrouw snel naar het ziekenhuis gebracht nadat ze levend in het mortuarium gevonden werd. De vrouw lag al in de koeling, nadat ze dood was verklaard door het ambulancepersoneel.

Het ambulancepersoneel kon geen teken van leven bij de vrouw ontdekken, verklaarden ze aan de Zuid-Afrikaanse nieuwssite TimesLive. De vrouw was buiten bewustzijn na een verkeersongeval, waarbij twee anderen waren overleden. Ook medewerkers van het mortuarium waar ze naartoe werd gebracht, zagen niets vreemds toen ze haar de koeling inschoven. Pas toen iemand later nog even iets wilde controleren, werd geconstateerd dat de vrouw nog ademhaalde.

Met spoed naar het ziekenhuis

Na de bizarre ontdekking werd de vrouw met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ze nu nog steeds verblijft. De medewerker van het mortuarium die de vrouw levend aantrof, is zich doodgeschrokken. "Je verwacht niet dat je die koeling opent en een levend iemand aantreft. Kun je je inbeelden dat we met de autopsie waren begonnen en haar hadden vermoord?"

Er wordt onderzocht hoe dit heeft kunnen gebeuren. Gerrit Bradnick, manager bij de Zuid-Afrikaanse hulpverlening, vertelde aan TimesLive dat er "geen bewijs van nalatigheid is" en dat dit "niet is gebeurd door slechte training van het ambulancepersoneel".

Het is niet voor het eerst dat een levend iemand in het mortuarium wordt gevonden. Eerder dit jaar werd een gevangene onterecht dood verklaard. Hij werd vlak voor zijn autopsie wakker.