'Dode' in rivier blijkt dronken man die roes uitslaapt

21 juni 2019

13u35

Bron: KameraOne

Bizar voorval in de Thaise provincie Chai Nat. De politie was er opgeroepen nadat buurtbewoners een lichaam hadden gespot in de rivier. De persoon in het water bewoog niet, dus iedereen dacht dat de man overleden was. De politie arriveerde dan ook met een forensisch team om het overlijden te onderzoeken. Maar toen agenten de man benaderden, gingen plots zijn ogen open. Uit het verhaal van de man blijkt dat hij de nacht ervoor te veel had gedronken. Op weg naar huis kreeg hij het plots erg lastig door de combinatie van warme temperaturen en het teveel aan alcohol dat hij had geconsumeerd. Hij besloot daarom een frisse duik te nemen in de rivier, maar viel in slaap langs de oever. De man is naar huis gebracht om daar zijn roes verder uit te slapen.