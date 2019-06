‘Dobby’ op bewakingscamera houdt internet in de ban: “Kind op slippers en met onderbroek op hoofd” jv

13 juni 2019

17u36

Bron: Fox News, Inside Edition 10 Bizar Een korte video van een bewakingscamera gaat al sinds vrijdag viraal. Op de beelden is een wandelend wezen langs achter te zien, dat ook een klein dansje doet op een oprit in Colorado. De kleine gestalte, magere benen en grote oren doen velen denken aan Dobby, de beroemde en bij de fans heel geliefde huis-elf uit Harry Potter.

Iemand zette vrijdagavond de bewuste video op Twitter, gevonden op Facebook. De video blijft maar opduiken en werd op Twitter al meer dan 30,6 miljoen keer bekeken.

Het was Vivian Gomez uit Colorado die de originele beelden op 6 juni op Facebook postte. Zij schreef: “Ik werd zondagochtend wakker en zag dit op mijn camerabeelden. Eerst zag ik de schaduw van mijn voordeur wegwandelen en dan zag ik dit ding. Heeft iemand anders dit ook op camera? Mijn twee andere camera’s pikten dit om een of andere reden niet op.” Meer dan 13 miljoen Facebookers klikten de video aan.

Volgens experts zou er alvast niet geknoeid zijn met de beelden, die de camera automatisch na tien seconden stopt. Iemand opperde, aan de hand van de schaduwen, dat het om een pop aan touwtjes ging. Anderen dachten aan een kind op slippers met een onderbroek of een short op het hoofd, zodat het lijkt dat het wezen grote oren heeft. Inside Edition vroeg Vivian Gomez of het niet gewoon haar negenjarige zoon Bobby kon zijn, die een dansje uitvoerde op de oprit. “Die mag van mij niet alleen buiten in het donker”, was het toch niet meteen eenduidige antwoord. “Hij houdt wel van jokes”, voegde ze er nog aan toe. Niet Dobby, maar Bobby dan?