"Dit was mission impossible": waaghalzen beklimmen Sagrada Familia tijdens terreurniveau vier en verschalken bewaking

19 maart 2018

17u44

Bron: El Pais 9 Bizar YouTuber Ally Law zit nooit om een gekke uitdaging verlegen. Zijn nieuwste stunt? Met enkele kameraden via een stelling de Sagrada Familia in Barcelona beklimmen. Toen enkele bewakers hen opmerkten en de lift naar boven namen, werd het hen heet onder de voeten. Maar uiteindelijk wist het trio toch te ontkomen. Dat ze zo'n huzarenstukje voor elkaar kregen in tijden van verscherpte waakzaamheid stemt de politie tot nadenken.

In Spanje heerst na de aanslag op de Ramblas nog altijd het op een na hoogste terreurniveau. Ook de Sagrada Familia zelf werd al eens vernoemd als potentieel doelwit.

En toch staat de beveiliging dus allerminst op punt. De indringers werden pas opgemerkt toen ze al een duizelingwekkende hoogte bereikt hadden. Nadat ze razendsnel gevlucht waren, gingen ze schuilen in een parkje.

"Mission impossible"

"Dit voelde aan als een 'mission impossible'", hijgde Law na. "We hebben ons uiterste best gedaan. We zijn hier nog op een fan van ons gebotst. Hij zei dat we sowieso slaag zouden krijgen als we vluchten voor de politie. Hij is een Spanjaard, dus hij weet hoe het er hier aan toegaat."

Alex zat nog een eind hoger dan zijn twee kompanen toen de lift plots in gang gezet werd. "Ik zag die almaar dichter komen, ik wist niet meer wat te doen. Ik had echt schrik. Ik probeerde me zo goed mogelijk te verbergen. Ik snap nog altijd niet hoe het kan dat die bewakers mij niet gezien hebben."

"Reactiesnelheid was onvoldoende"

De politie is intussen een onderzoek gestart. "Onze reactiesnelheid was onvoldoende, ook het aantal manschappen volstond niet", bekende het hoofd van de beveiling in een radio-interview. "Agenten deden er veertig minuten over om ter plaatse te komen. Onze veiligheidsmaatregelen zullen nu herbekeken worden."

"De jongemannen in kwestie worden opgespoord", voegt de chef van de Catalaanse politie toe. Ze riskeren allicht een boete. Misschien zullen ze in de toekomst ook problemen ondervinden als ze nog eens voet op Spaanse bodem willen zetten.

Law had eerder al de Severn Bridge (136 meter), de Blackpool Tower (158 meter), de Glasgow Tower (127 meter) en het Etihad Stadium (de thuisbasis van Manchester City; nvdr) beklommen. "Maar dit was de meest intense onderneming van allemaal", klinkt het.