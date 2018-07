"Dit kan toch niet veilig zijn?": vijfjarig meisje speelt thuis met pythons Sven Van Malderen

31 juli 2018

16u41

Pythons van bijna vier meter? Toch niets om je druk over te maken... Dat is althans de boodschap die deze vader wil meegeven. Zijn vijfjarige dochter streelt de reptielen en speelt ermee alsof het doodgewone huisdieren betreft.

De man heeft op die manier al tientallen filmpjes op YouTube en Facebook gezet. De ene keer glijdt de slang achter het kind door terwijl ze tv aan het kijken is, de andere keer bestudeert ze zijn fascinerend kopje vanop luttele centimeters afstand.

Netpythons zijn niet giftig, maar proberen hun prooi wel te wurgen. Een klein meisje zou dus in principe gevaar lopen, maar daar wil Ed Taoka niet van weten. "Slangen zijn geen bloeddorstige monsters. Ze worden in de media vaak negatief afgeschilderd om paniek te veroorzaken. Deze video's bewijzen dat ze in een huiselijke omgeving heel rustig kunnen zijn. Sonny en Cher zijn allebei zo kalm omdat ze in gevangenschap gefokt zijn."

Wat moet een mens hier nu van denken? Enerzijds fascinerend natuurlijk, maar anderzijds lijkt er toch ook wat gevaar mee gemoeid. "Allemaal goed en wel, tot je op een dag zal thuiskomen en merken dat je kind gedood is. Dat is nu eenmaal wat pythons doen", klinkt het. Of nog: "Kan iemand mij uitleggen hoe dit op een veilige manier kan gebeuren?"

In Azië, Nepal en Australië zijn alvast genoeg verhalen bekend van pythons die huisdieren, kinderen en zelfs volwassenen wisten te wurgen. Vorig jaar nog stikte een Brit in Church Crookham toen de 'slang des huizes' hem in een te innige wurggreep nam.