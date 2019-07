"Dit is niet genoeg voor niertransplantatie dochter": overvaller geeft geld terug sam

11 juli 2019

15u44

Bron: KameraOne 0

De politie van Philadelphia, de grootste stad van de Amerikaanse staat Pennsylvania, is op zoek naar een berouwvolle overvaller. De schijnbaar wanhopige man stapte gisteren gemaskerd en gewapend een winkel binnen en eiste geld. Toen hij dat ook kreeg, zei hij dat het niet genoeg was om de niertransplantatie van zijn dochter te betalen. Hij gaf zijn buit - een paar honderd dollar - gewoon terug, reageerde verder vriendelijk en wandelde weg. Hij riskeert nu een aanklacht voor een gewapende overval, maar de politie is ook benieuwd naar het verhaal van zijn dochter.

Bekijk ook: 84-jarige opa jaagt gewapende overvallers uit gokkantoor

Bekijk ook: frêle kassierster geeft overvaller pak slaag

Bekijk ook: deze overvaller koos duidelijk het verkeerde huis