"Dit is mijn zoon, hij durft niet meer te daten door #MeToo": mama lanceert gênante meme, zoon Pieter zet haar lieflijk op haar plaats Joeri Vlemings

10 oktober 2018

11u49

Bron: Twitter 3 Bizar Marla Reynolds uit Florida is tot véél bereid om haar zoon aan een lief te helpen. Dat blijkt uit haar intussen wereldberoemde tweet, die in geen tijd een meme werd. Gênant voor haar zoon, Pieter Hanson. Hij zette zijn moeder, lieflijk weliswaar, op haar plaats en toverde iets moois uit iets dat een heel andere kant had kunnen uitgaan, en dat meestal ook doet.

"Dit is mijn zoon. Hij studeerde als primus af in het bootcamp. Hij kreeg een United Service Organisations award. Hij was op school de eerste van zijn klas. Hij is een gentleman die vrouwen respecteert. Maar hij durft niet meer alleen (sic) te daten door het huidige klimaat van valse beschuldigingen van seksueel misbruik door radicale feministen met bijbedoelingen. Ik stem #HimToo." Met die tekst presenteerde Reynolds haar zoon Pieter Hanson aan het Twitterpubliek, als bijschrift bij een foto waarop zoonlief gehuld is in witte Navy-outfit en nogal theatraal voor de camera poseert.

since she deleted it here’s a screenshot. one of the greatest posts of all time pic.twitter.com/Z6TUKOjH9T KT NELSON(@ KrangTNelson) link

Meteen werd de hashtag #HimToo hét alibi om de ene meme na de andere af te vuren. #HimToo is oorspronkelijk in het leven geroepen voor mannen die slachtoffer werden van seksueel misbruik, maar na de hele heisa rond Brett Kavanaugh werd het een soort van anti-#MeToo voor conservatieve voorstanders van de kersverse opperrechter die beschuldigd werd van aanranding.

Reynolds schrapte haar eigen tweet en zelfs haar hele Twitteraccount, maar het kwaad was al geschied. De parodieën bleven komen en begonnen telkens met: 'Dit is mijn zoon'. Verder werden Reynolds woorden aangepast aan de desbetreffende opgevoerde fake zoon. Zo kwamen, onder anderen, aan bod: horrorpersonages Norman Bates (Psycho) en Jack Torrance (The Shining), Marty McFly uit Back to the Future, het jongetje uit The Sixth Sense, zanger Rick Astley en zelfs Jezus, maar ook... een pinguïn en een boel andere dieren. Bij Marty McFly luidde het excuus dat hij niet wil daten dat "zijn moeder hem probeerde te versieren op het schoolbal". Voor Rick Astley werd geput uit de tekst van zijn gigantische hit 'Never gonna give you up'. En Norman Bates zweert dates af door de "radicale feministen die zich kanten tegen messteken-onder-de-douche". Velen suggereerden dat er misschien wel een andere reden aan de basis ligt van Pieters vergane interesse voor dames.

This is my son. He was #1 on the charts. He won’t go on solo dates even though he never gave up, let you down, run around, or deserted you, make you cry, say goodbye, tell a lie nor hurt you #HimToo pic.twitter.com/Q5sMpGIVR3 Tony Posnanski(@ tonyposnanski) link

Het noopte de ongewild tot het gezicht van #HimToo gebombardeerde - de enige échte zoon, Pieter Hanson - tot het aanmaken van een eigen Twitteraccount om een en ander recht te zetten. Poserend in dezelfde houding als op de foto die zijn moeder had gepost, maar dan in burgerkledij, richtte hij zich tot de internetters. "Dat was mijn mama. Soms doen mensen die we graag zien dingen die ons pijn doen, zonder dat ze het zelf beseffen. Laten we het omdraaien: ik respecteer en #geloof vrouwen." Hij wees verder de conservatieve #HimToo af en loofde Twitter: "Je meme-spielerei staat op punt". Aan de Washington Post zei hij dat hij "stomverbaasd" was over de tweet van zijn moeder: "Zo ben ik helemaal niet. Ik ben dol op mijn mama, maar man, ik probeer nog altijd om dit allemaal te vatten."

That was my Mom. Sometimes the people we love do things that hurt us without realizing it. Let’s turn this around. I respect and #BelieveWomen . I never have and never will support #HimToo . I’m a proud Navy vet, Cat Dad and Ally. Also, Twitter, your meme game is on point. pic.twitter.com/yZFkEjyB6L Pieter Hanson(@ Thatwasmymom) link

Eerder had zijn broer Jon ook al ingegrepen op Twitter. Hij had het over de "belachelijke tweet" van hun moeder. "Gemengde gevoelens: hard lachen maar ook medelijden met hem", schreef hij. Om aan te vullen: "Mijn moeder is gek. Ze zoekt de aandacht op en dat is haar precies gelukt."

Pieter Hanson gebruikte het hele virale verhaal dan maar om iets anders aan te kaarten. En daarvoor voerde hij een derde Hanson op, zijn jongere broer Cooper. "Mijn kleine broertje heeft als kind het non-hodgkinlymfoom overleefd. Hij is mijn held", tweette Pieter Hanson, met een oproep om te doneren aan Make A Wish of aan The Leukemia & Lymphoma Society. "Ik probeer hen al jaren te steunen", vertelt hij aan de BBC. "Maar mijn bereik was heel beperkt. Dit is een geweldige kans om een zaak te steunen waarin ik echt geloof."

I’m new at this... so this time with pictures ! So #negativeintopositives my little brother Cooper is a child survivor of non hodgkin lymphoma and my personal hero. Please donate to @LLSusa @MakeAWish pic.twitter.com/65Zeay8vPa Pieter Hanson(@ Thatwasmymom) link

This is MY son. He is a writer, but sort of a dull boy, and is staying at a hotel in winter. Despite being sober, he won't bring any solo dates due to the current climate of false sexual accusations by bat-weilding feminists...however, he's the one with an axe to grind. #himtoo pic.twitter.com/MUgEcU88Nj the mediocre gatsby(@ OliviaLewis22) link

This is MY son. He graduated #1 in his class at time travel school. He received an award thanks to his flux capacitor. He is a gentleman capable of going 88 miles per hour. He won't go on solo dates because his mother made a pass at him at prom. I VOTE. #HimToo pic.twitter.com/EKTIVDeVHD Nina Bargiel(@ slackmistress) link

This is MY son. He graduated 1st in his drawing class. He respects women & has a keen sixth sense. He doesn’t go on solo dates with women because he doesn’t know if they’re alive or not. I VOTE.#HimToo pic.twitter.com/smyGUPK8Rv Simar(@ sahluwal) link

This is MY son. He singlehandedly runs a small hotel. He's a homeowner. He knows a boy's best friend is his mother. He goes a little mad sometimes. He won't go on solo dates due to the current climate of false accusations by radical anti-shower-stabbing feminists. I VOTE. #HimToo pic.twitter.com/qSYY7Cy46E Night of the Living Marble(@ living_marble) link

My brother is trending on twitter because of my moms ridiculous tweet. I’m a mixture of laughing hard and feeling bad for him. #HimToo pic.twitter.com/YG93x9ikii Jon Hanson(@ DancinJonHanson) link

This is My son. He graduated #1 in his class at Nazareth High. He is a gentleman who loves women and respects virgins like his mother. He is afraid to go on solo dates with women because he is afraid they will lie and say he made them wash his feet.

That, plus he’s gay.#HimToo pic.twitter.com/sMR88fggAQ God(@ TheTweetOfGod) link

This is MY son. He volunteered his services when no one else did. He does not go on solo dates with women because an old man in white took him on away and I have no idea where he is. Please help us find him. I Vote #HimToo pic.twitter.com/ZNI2JH9fYC T'Christopher(@ FlyinOtter) link

This is MY son. He graduated second to last in flying camp. He successfully swallowed salmon today. He is a gentleman who respects - nay, deserves women. He wont go on solo dates due to the current climate of false sexual accusations, and also bc hes emotionally stunted #HimToo pic.twitter.com/TDLweUjpHJ Emlyn Crenshaw(@ emlyncrenshaw) link