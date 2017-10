"Dit bent ú niet": drie vrouwen geraken niet voorbij paspoortcontrole na plastische chirurgie Bewerkt door Eric Belsack

17u39

Bron: news.com.au 4 Asiawire De vrouwen raakten niet voorbij de identiteitscontrole op de luchthaven omdat ze niet konden bewijzen dat het daadwerkelijk zij waren die op de foto van hun paspoort prijkten. Bizar Drie Chinese vrouwen hadden van een week vakantie gebruik gemaakt om in Zuid-Korea hun gezicht plastisch te laten bijwerken. Toen ze naar huis wilden terugkeren, geraakten ze evenwel niet voorbij de identiteitscontrole op de luchthaven van Seoel. De dames leken immers in de verste verte niet meer op de foto op hun paspoort.

Vorige week was het 'Gouden Week' in de Volksrepubliek China. Tijd voor de 1,3 miljard Chinezen om acht dagen vakantie te nemen. Drie vrouwen maakten van de gelegenheid gebruik om plastische chirurgie te ondergaan in Zuid-Korea. Dit is al zo'n 15 jaar de favoriete bestemming voor Chinezen die hun gelaat of andere lichaamsdelen willen laten bijspijkeren.

De operatie verliep vlekkeloos. Met hun gezwollen en in wikkels omwonden gelaat meldden ze zich aan op de luchthaven van Seoel om naar huis terug te keren. Daar liep het echter fout. De vrouwen raakten niet voorbij de identiteitscontrole omdat ze niet konden bewijzen dat het daadwerkelijk zij waren die op de foto van hun paspoort prijkten.

Op bovenstaande foto, die als een lopend vuurtje over het internet raast, zien we de beteuterde dames wachten in het immigratiekantoor op de luchthaven. Het is niet bekend of het trio inmiddels al thuis is geraakt.