“Dief” zit twee dagen vast in schacht van afzuigkap Chinees restaurant Redactie

13 december 2018

14u36

Na twee dagen vast te hebben gezeten heeft de brandweer in San Lorenzo in Californië een man gered die in de schacht van de afzuigkap van een Chinees restaurant was geklommen. De politie vermoedt dat de man wou inbreken in het restaurant.