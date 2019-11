“Dat zakje cocaïne kwam door de wind mijn auto binnengewaaid” mvdb

Het origineelste uitvlucht in tijden mogen we toeschrijven aan de Amerikaan Joseph Zak (sic). De dertiger liep begin vorige maand tegen de lamp bij een politiecontrole in Fort Pierce (Florida).

Agenten controleerden op 5 oktober rond 21.40 uur zijn wagen en vonden een leeg zakje met resten van een witte substantie aan.



Het bleek om crack-cocaïne te gaan. Zak ontkende ten stelligste. “Het moet door de wind mijn auto zijn binnengewaaid. Of misschien hebben jullie het daar geplaatst”, liet hij optekenen, weet The Smoking Gun. Jammer genoeg voor de man troffen de agenten ook nog een crackpijp aan. De agenten merkten zijn auto op nadat hij een rood licht had genegeerd. De twee deden het voertuig stoppen, waarop Zak (37) nog tevergeefs een blikje Budweiser-bier trachtte weg te gooien.



De man moest geboeid naar de gevangenis, maar mocht beschikken na het betalen van een borgsom. Zak die als schilder actief is, mag het op 3 december komen uitleggen aan de rechter .