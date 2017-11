"Dat is nog 6.000 euro, aub": werknemer van reisbureau haalt geniale grap uit met dronken voorbijganger Sven Van Malderen

18u20

Bron: The Telegraph 0 Twitter George Armstrong met grapjas van dienst Steve. Bizar Je rijbewijs kwijtspelen tijdens een dronken avondje uit? Kan de beste overkomen. Maar de volgende dag een rekening in de bus vinden ter waarde van 5.290 pond (6.000 euro)? Dat doet ongetwijfeld iets meer pijn. George Armstrong schrok zich dan ook een hoedje toen hij de brief van Flight Centre opende. Had hij in ladderzatte toestand werkelijk een dure reis geboekt, zonder zich daar nu iets van te herinneren? Uiteindelijk bleek het geflipte scenario een meesterlijke grap, uitgedacht door een werknemer van het Britse reisbureau.

Vliegtuigtickets in eerste klasse, van Londen tot de Malediven. Vertrek op 1 december, met tussenstop in Abu Dhabi. En dat voor een hele week, met de groeten van Etihad Airways. Klinkt fraai, maar George had er nooit om gevraagd.

Toch stond er in het begeleidende briefje dat hij "hartelijk bedankt was voor zijn komst". "We hopen dat je al volop naar je luxueuze reis aan het uitkijken bent. Tegen volgende vrijdag dient nog wel de overschot van 6.000 euro betaald te worden", klonk het onheilspellend.

Nog voor de jongeman echt kon beginnen panikeren, ontdekte hij gelukkig het kleinere papiertje dat er bijstak. "George, we maken maar een grapje. We vonden je rijbewijs voor de deur van ons reisbureau, waarschijnlijk wil je dat kleinood heel graag terug. Daarom hebben we het bij in deze brief gestoken. Denk gewoon aan ons als je nog eens een reis wil maken."

Armstrong vond de stunt zo geslaagd dat hij alle documenten op zijn Twitterprofiel plaatste. "Ik was nogal dronken, verloor mijn rijbewijs en dan kreeg ik plots dit", schreef hij erbij.

so I was pretty drunk the other night and I lost my ID, then this turns up today... pic.twitter.com/TX0CHttfnT will(@ willarmstrong__) link

Maar daar bleef het niet bij: George ging de grapjas van dienst ook persoonlijk opzoeken, met deze hartelijke ontmoeting tot gevolg.

here's the man himself, thank you Steve! pic.twitter.com/D0ctqiSXlY will(@ willarmstrong__) link

"Het was met plezier gedaan. Zo handelen we de zaken hier nu eenmaal af", liet Steve optekenen.

De oorspronkelijke tweet werd intussen al meer dan 167.000 keer geliket. Al die gratis reclame, daar zegt Flight Centre uiteraard geen nee tegen...

What an excellent way to return your license and fantastic PR for a very good company - can definitely recommend them 👍🏻 My Lord 😂🤔😉🤫 sofa_surfer(@ the_sofa_surfer) link

Guess who I'm booking through next.. @flightcentreuk annemariewyley(@ annemariewyley) link