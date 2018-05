"Dat is een engel": bewakingscamera legt opmerkelijk beeld vast HR

13 mei 2018

09u31

Bron: Fox 8, WNDU 0 Bizar Een Amerikaanse man gelooft dat hij het bezoek heeft gekregen van een engel. Dat leidt hij af uit een opmerkelijk beeld dat zijn bewakingscamera kon vastleggen. Anderen denken dat het een insect is.

De man uit Michigan ontdekte het beeld afgelopen week op zijn bewakingscamera. "Ik dacht meteen: dat is een engel", zegt Glen Thorman, die ervan overtuigd is dat hij een bovennatuurlijk fenomeen aanschouwde. Hij stuurde het beeld meteen naar de plaatselijke pastoor. Ook zij was onder de indruk van het beeld.

Volgens de lokale fotograaf die het beeld door een tv-station onder zijn neus geschoven kreeg, gaat het in werkelijkheid wellicht over een vlinder of een mot. Hij ziet er duidelijk vleugels van een insect in.