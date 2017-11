"Dat? Dat is een slang in mijn onderbroek" en dat blijkt niet gelogen mvdb

Bron: Polizeipräsidium Südhessen 3 thinkstock (archieffoto) Bizar Agenten die gisteravond laat een jonge dronken arrestant fouilleerden in een politiekantoor in de Duitse stad Darmstadt, schrokken zich een hoedje toen de jongeman zei wat die grote bult in zijn broek was.

"Ik heb een slang in mijn broek" verklaarde de bezopen negentienjarige, en dat bleek niet gelogen. Tot grote verbazing van de agenten haalde de adolescent een 35 centimeter lange baby-python uit zijn slip.

De agenten hadden de man rond 22.55 uur opgepakt na een melding over nachtlawaai. De dronken jongeling stond te ruziën met een vriend en werd agressief toen de politie poolshoogte kwam nemen. Hij werd overgebracht naar het politiekantoor, waar hij gefouilleerd werd met de onverwachte ontdekking tot gevolg.

De arrestant mocht zijn roes uitslapen in de cel, de baby-python werd in een doos gelegd. De politie gaat nu na wie de rechtmatige eigenaar van het reptiel is. Wellicht gaat het om familie van de kerel. Ook wordt nagegaan of hij wetgeving inzake dierenwelzijn heeft overtreden.