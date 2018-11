“Daar stond mijn schoonvader dan, de man met wie ik een onenightstand had” jv

23 november 2018

16u27

Bron: Kidspot 4 Bizar “Je schoonouders voor het eerst ontmoeten is altijd speciaal, maar in mijn geval was het iets voor gevorderden”, beweert een Australische dame uit Brisbane op de blog Kidspot. Enkele weken voor haar huwelijk kwam ze erachter dat ze een onenightstand had gehad met de vader van haar aanstaande.

De vrouw zegt dat ze altijd al een boontje had voor oudere mannen en zelfs met een soort van vadercomplex kampte. Haar eigen papa was er nooit toen ze opgroeide. Door dat gemis ging ze in haar amoureuze relaties op zoek naar een vaderfiguur. Ze viel ook fysiek gewoon voor mannen met “het gezicht van een nieuwslezer” en “met peper-en-zout haar”. Jarenlang deelde ze de lakens met oudere mannen, tot ze via een datingapp de liefde van haar leven vond. Verrassend: Tony bleek even oud als zij.

De twee hadden heel wat herinneringen uit de jaren 80 en 90 in het Australische Brisbane gemeen met elkaar. Ze hadden ook gemeenschappelijke kennissen. “Voor het eerst datete ik iemand van mijn leeftijd en genoot ik daarvan”, vertelt ze op Kidspot.

En toen was het tijd om kennis te maken met de ouders van Tony. Die waren gescheiden toen Tony nog op de lagere school zat. Ze ontmoette eerst mama Diane. Papa Martin, volgens Tony “een beetje een vrije geest”, was ergens in het Caraïbisch gebied aan het rondzeilen met zijn veel jongere vriendin, Marnie. Ze kreeg wel foto’s van Martin te zien, maar haar Australische dollar viel nog altijd niet.

Geheimpje

Tony vroeg haar toen ten huwelijk. Martin en Marnie zeilden weer terug naar Australië voor het trouwfeest. “Mijn vader heeft iets met jongere dames”, waarschuwde Tony. “Ik lachte het weg en dacht er niet meer aan, tot Martin en Marnie enkele weken voor het huwelijk aan onze deur klopten. Daar stond hij dan, de kerel met wie ik een paar jaar terug een onenightstand had gehad. Ik kende hem als Marty, en ik wist meteen dat hij het was.”

De puzzel viel in elkaar. Ze herinnerde zich hoe ze samen met Martin dronken raakte en bij hem in bed was beland. En hoe ze ‘s morgens was weggeslopen uit zijn appartement, zodat ze hem haar nummer niet zou moeten geven.

Ze zag dat Martin haar eveneens had herkend. Maar intussen loste geen van beiden al vier jaar iets over hun onenightstand. Martin en Marnie zeilden even na het huwelijk alweer af. “Elk jaar komen ze wel een keertje naar huis en moet ik tijdens een lunch of twee een beleefde smile opzetten. Maar dat is slechts een kleine prijs voor ons geheim. Mijn lippen zijn permanent verzegeld.”