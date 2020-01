‘Cowboyduif’ met op kop geplakt hoedje in Las Vegas overleden: “Mogelijk aan lijmvergiftiging” Tom Tates

15 januari 2020

23u50

Bron: AD.nl 0 Bizar ‘Billie the Pidge’, één van de drie duiven die sinds vorige maand in de Amerikaanse gokstad Las Vegas werden gespot met een vastgelijmd cowboyhoedje op het kopje, is overleden. Dat heeft de lokale dierenbeschermingsorganisatie Lofty Hopes bekendgemaakt. Oorzaak van de plotse dood is waarschijnlijk vergiftiging door het sterke plakmiddel. De organisatie spreekt van ernstige dierenmishandeling.

De duif zat al een paar dagen in een vogelopvang, omdat hij in verzwakte toestand op straat was gezien. Bij Billie the Pidge werden recent trouwens nog een paar tenen geamputeerd, omdat die ernstig beschadigd raakten door stukjes ijzerdraad rond de poten. Maar dat leidde niet tot de dood.

“Vermoedelijk is er meer fout gegaan’, meldt de belangenclub op Instagram. “Het hoedje heeft deze vogel ernstig belemmerd bij het schoonmaken van zijn kop door soortgenoten. Duiven zijn de hele dag bezig elkaar met de snavel te pikken en reinigen. Maar dat kon bij Billie niet meer goed omdat het hoofddekseltje in de weg zat.” Ook wordt geopperd dat de duif mogelijk langzaam maar zeker werd vergiftigd door de lijm. Nu Billie the Pidge er niet meer is, zoekt Lofty Hopes volop naar nog twee andere duiven met soortgelijke hoedjes die in Las Vegas de bijnamen ‘Cluck Norris’ en ‘Coo-lamity Jane’ hebben gekregen. Gevreesd wordt dat ook die dieren zullen sterven.

Waar de duiven - en vooral hun hoofddeksels - vandaan komen, is nog onduidelijk. Al wijzen sommigen in de richting van medewerkers van het evenement National Finals Rodeo dat in december de stad aandeed. Lokken van de ‘cowboyduiven’ bleek de afgelopen tijd uitermate lastig omdat ze veel te eten kregen van nieuwsgierige passanten.

Someone is putting tiny cowboy hats on Vegas pigeons. There are consequences to legalizing marijuana. pic.twitter.com/CdK06gauYQ Las Vegas Locally 🌴(@ LasVegasLocally) link