‘Coronahoesten’ lijkt in opmars in Nederland: agenten doelwit van spugende en hoestende ‘patiënten’ Natasja de Groot Mathijs Steinberger

23 maart 2020

15u45

Bron: AD.nl 48 Bizar Op verschillende plekken in Nederland komen meldingen van politieagenten binnen die het doelwit zijn van onverlaten die hen bewust in het gezicht hoesten of spugen.

Zo werd zaterdagavond een 45-jarige man in Almelo opgepakt die maar ‘fuck corona’ bleef schreeuwen en een agente bespuugde.

Uit het niets

Agenten gingen halverwege de avond af op een melding van een schreeuwende man op het Marktplein. Ter plekke lukte het ze niet om met de man in gesprek te gaan, ook weigerde hij zich te legitimeren. Toen ze hem wilden inrekenen, spuugde hij uit het niets op een agente. Hij miste, maar de agente was flink geschrokken. De 45-jarige man uit Borne bleek meer op zijn kerfstok te hebben: eerder op de avond had hij al iemand anders bedreigd en een ruit ingeslagen.

“Schande”

Ook uit de regio Zeeland en West-Brabant kwamen recent meerdere berichten dat agenten bewust in het gezicht werden gehoest door verdachten die claimden dat ze corona hebben. Politiechef Hanneke Ekelmans van deze politie-eenheid sprak er vrijdag op Twitter schande van, omdat haar collega’s nu in spanning zitten of ze het virus hebben opgelopen.

“Getest worden de verdachten niet, dat begrijp ik. Maar de collega’s zitten nu met de onzekerheid. Boos - om precies te zijn woest - ben ik", reageerde ze.

Meerdere collega’s zijn de afgelopen 24 uur opzettelijk in het gezicht gehoest door verdachten die zeggen dat ze corona hebben. Getest worden de verdachten niet, dat begrijp ik, maar de collega’s zitten nu met de onzekerheid.#boos om precies te zijn #woest! Hanneke Ekelmans(@ HannekeEkelmans) link

‘Coronahoesten’

‘Coronahoesten’ lijkt in opmars bij onze noorderburen. Afgelopen vrijdag kreeg een 23-jarige man die expres twee agenten in het gezicht hoestte en riep dat hij ze met corona wilde besmetten, een celstraf van tien weken aan zijn broek, waarvan twee weken voorwaardelijk. Hij werd onder meer veroordeeld voor bedreiging zware mishandeling.

Het wordt de man in deze tijd zwaar aangerekend dat hij met corona dreigde en dat hij maar blééf doorgaan met hoesten, ook toen hij naar het bureau werd gebracht. Dat hij juist hulpverleners bedreigde, kon er bij de rechter helemaal niet in. Hij ging met tien weken veel verder dan het Openbaar Ministerie, dat vijf weken (twee voorwaardelijk) had geëist. En dat terwijl de openbare aanklager al had gezegd dat ‘de rechtspraak zijn tanden moet laten zien’.

Provoceren

Eerder werd al een man in Den Bosch opgepakt die een wijkagent had bespuugd en schreeuwde dat hij corona had. De man werd uit een rij voor coffeeshop Meetpoint in de stad verwijderd, omdat hij provocerend hoestte en naar mensen schreeuwde: ‘Ik heb corona!’

Een automobiliste in Gouda dreigde afgelopen week agenten te besmetten met corona om zo onder een blaastest of bekeuring uit te komen. De vrouw kwam proestend uit haar auto en toen de politiemensen haar vroegen in haar elleboog te hoesten, ging ze gewoon door. Onduidelijk is nog of ze wordt vervolgd.

Een vrouw uit Utrecht die een agent in het gezicht spuugde en zei dat ze corona heeft, is vorige week veroordeeld tot vier weken celstraf, waarvan twee voorwaardelijk. De 48-jarige dame was al twee dagen flink aan de drank. Ze vertoont geen symptomen van het virus en is niet getest. De gevolgen voor de getroffen Nederlandse agente zijn desondanks groot: zij zit sindsdien in isolatie, waardoor ze niet kan werken en haar gezin niet kan zien.

Tankstation

Niet alleen agenten, ook personeel van tankstations krijgt ermee te maken. “Toen onze medewerker een klant vroeg het contant geld eerst te ontsmetten, spuugde hij tegen het beschermluik”, laat een pompbediende van een Shell tankstation in Vlissingen weten. “Gewoon een volwassen vent van in de veertig.”