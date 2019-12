‘Chagrijnige’ schildpad sticht brand in huis, maar komt er met de schrik vanaf Sebastiaan Quekel

27 december 2019

13u22

Bron: AD.nl 1 Bizar In de Britse plaats Great Dunmow is op eerste kerstdag een ‘chagrijnig kijkende’ schildpad aan de dood ontsnapt nadat hij brand in een woning had veroorzaakt. Het 45-jarige dier was alleen thuis toen hij een warmtelamp omverstootte en de slaapkamer vuur vatte.

De lokale brandweer werd gisterenmiddag rond half vijf gewaarschuwd door omwonenden die rookmelders hoorden afgaan bij een huis in de buurt. Brandweerlieden betraden vervolgens met gevaar voor eigen leven het brandende huis en bevrijdden de schildpad uit zijn benarde situatie. Het vuur was ook snel onder controle.

Geluksdag

“Deze 45-jarige schildpad ziet er misschien boos uit, maar het is zijn geluksdag. Onze brandweermannen verlieten hun familie om het vuur te blussen en bezorgden hem alsnog een ​​heel vrolijke kerst”, schrijft brandweerwoordvoerder Gary Wain op Facebook.



Volgens Wain is het reptiel nog in leven dankzij de rookmelders in de woning. “Dit toont maar weer aan hoe belangrijk het is om rookmelders op elke verdieping van je huis te hebben. Zelfs als je niet thuis bent, zullen ze iedereen in de buurt waarschuwen voor een brand.” Of de schildpad bewust brand heeft gesticht (die blik!) is vooralsnog niet duidelijk.