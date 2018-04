"Bully's? Die naam heb je niet gestolen": restaurantbaas nagelt afwezige klant aan de schandpaal, maar dat breekt hem snel zuur op Sven Van Malderen

23 april 2018

12u02

Bron: Daily Mail 40 Bizar Gasten die reserveren voor een restaurantbezoek en dan toch niet komen opdagen... Allesbehalve netjes uiteraard, maar valt er ook iets tegen te doen? In Cardiff (Wales) vond een uitbater er niet beter op dan de jongedame in kwestie met naam en toenaam aan de schandpaal te nagelen. "Maar ik had wel degelijk een noodgeval", beweert Emily Quinlan nu. De gefrustreerde reactie kwam Russell Bullimore alvast duur te staan. Op sociale media barstte er een storm van protest tégen zijn zaak los.

De baas van Bully's Restaurant deelde de naam, het e-mailadres én het gsm-nummer van de 'vermiste' klant ongegeneerd op zijn Twitterprofiel. "Vanaf nu maak ik iedereen die niet komt opdagen hier bekend", schreef hij erbij.

Meteen ontstonden er twee kampen: sommigen gaven hem overschot van gelijk, anderen vonden zijn actie schandalig en dreigden nooit nog een voet in zijn zaak te zetten. "Ik bel de klanten die niet komen altijd zelf op", verdedigt Bullimore zich. "Soms krijg je hen te pakken, soms niet. En dan verzinnen ze een excuus of hangen ze gewoon op. Op die manier verlies ik gemiddeld zo'n twaalf klanten per week. Als je 45 euro per persoon rekent, lopen we jaarlijks tot 55.000 euro mis."

Just a head’s up don’t ever eat at Bully’s restaurant @bullyscardiff They just tweeted the contact details of a no-show customer and are encouraging their followers to harass her #cardiff Ben(@ artofstumbling) link

"Gebrek aan hoffelijkheid"

In totaal hadden acht gasten die bewuste avond hun kat gestuurd. "Er was ook een tafel van zes personen. Een van hen durfde beweren dat hij afgebeld had, maar dat kan niet kloppen. In dat geval zou hij sowieso bij mij terechtgekomen zijn, want ik hou elke boeking minutieus bij. Ik check constant mijn telefoon en mijn mails."

Restaurant apologises for sharing diner's details on Twitter https://t.co/HgwpeIocYy via @MailOnline I can fully understand why this scumbag bully is loosing customers & ppl don't come to his restaurant. If I had an emergency everything else would be forgotten. What an arsehole. Practical(@ PracticalsamD) link

Een elegante oplossing bedenken is echter geen evidentie. "Ik wil geen geld op voorhand, dat lijkt nergens op. De gegevens van hun kredietkaart vragen, zodat ik achteraf toch nog een vaste som kan opeisen? Ja, misschien is dat wel een optie. Ach, uiteindelijk draait het om een gebrek aan hoffelijkheid. De meesten zitten waarschijnlijk met een kater of trekken liever ergens anders naartoe."

"Zielige verontschuldiging"

De druk werd uiteindelijk zo groot dat Bullimore op Twitter zijn verontschuldigingen aanbood. "Onze excuses voor gisteravond. We lieten ons leiden door emoties en daar hebben we absoluut spijt van. Dit is een familiezaak waar passie en een sterke samenhorigheid centraal staan. We zijn geen restaurantketen, we zijn zelfstandigen die houden van hun job."

Shameful behaviour from @bullyscardiff tweeting out personal details of customer @EmileeQuinlan who didn't turn up for table for two. Family business as well - you expect better from independent restaurants. Will not be going here again. https://t.co/IuMU2iPMIo Shazia Awan-Scully(@ ShaziaAwan) link

De geviseerde klant is echter allerminst onder de indruk. "Bij wie excuseer je je precies? Niet bij mij alleszins", riposteerde Emily Quinlan. "Ik ben het meisje van wie je de persoonlijke gegevens gedeeld hebt met je 9.000 volgers. Als je denkt dat deze zielige verontschuldiging volstaat, heb je het zwaar mis. Bully's (pestkop; nvdr)? Die naam heb je duidelijk niet gestolen."

This is the worst example of customer data misuse I have ever seen, it's not even accidental - it was malicious and deliberate. I hope Emily reports to ICO. Bully's, if you have a reservation no show problem then simply stop taking reservations rather than "bullying" people. Matt Smith(@ smithofthediff) link

"Wat een grap"

"Ik had wel degelijk een noodgeval, mijn reservatie ongedaan maken was het laatste van mijn zorgen. Je absoluut gebrek aan fatsoen heeft je al een pak klanten gekost, maar ik laat het hier niet bij. Het was een tafeltje van twee personen, daar zul je heus geen 400 euro aan verloren hebben. Er al eens aan gedacht dat je misschien niet in de juiste branche zit? Wat een grap..."

In eigen land deed zich anderhalve maand geleden een gelijkaardig incident voor. Chef-kok Dominik Brouwers deed zijn beklag over een man die had gereserveerd voor tien personen, maar nooit kwam opdagen. "Broodroof", aldus Brouwers. "Ik loop zo minstens duizend euro mis." De foto van de lege tafel die hij erbij plaatste, sprak alvast boekdelen.