'Blind Getrouwd' voor dieren: deze site helpt baasjes aan ideaal huisdier sam

18 maart 2019

22u05 0

Hoe kan je weten of een hond of kat bij jou past? De makers van de site ‘verhuisdieren’ beweren dat zij kunnen nagaan of het zal klikken. Via de site kan je niet zoeken op ras, want de match gebeurt puur op basis van karakter.

Bekijk ook: