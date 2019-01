“Beer heeft me gered”: opluchting nadat in bossen verdwenen jongetje (3) na twee dagen ongedeerd weer opduikt



28 januari 2019

Een driejarig jongetje dat twee nachten lang alleen in een bos heeft overleefd in vriestemperaturen, is veilig en wel teruggevonden. Het jongetje, Casey Hathaway uit Craven in North Carolina, heeft aan de politie en aan zijn familie verklaard dat hij "geholpen werd door een vriendelijke beer". Het dier – al dan niet een waanvoorstelling – zou de hele tijd bij het kind gebleven zijn.

Afgelopen dinsdag raakte het jongetje vermist in de bossen van North Carolina nadat hij met twee vriendjes aan het spelen was in de achtertuin van zijn oma. De andere kinderen kwamen na het spelen naar binnen, van Casey was geen spoor te bekennen.

De politie nam de verdwijning – ook gezien de zeer barre weersomstandigheden en de jonge leeftijd van het kind – meteen zeer serieus en zette groot materieel in om het kind terug te vinden. Wegens de vriestemperaturen moest de zoektocht echter dezelfde avond nog afgezegd worden.

“Vriendelijke beer”

Maar het jongetje bleek uiteindelijk toch in goede handen – of beter, poten – te zijn geweest. Naar eigen zeggen werd het kind namelijk tijdens zijn verdwijning onder de hoede genomen van een “vriendelijke beer”, die zich over het kind ontfermd zou hebben.

Uiteindelijk werd het kind donderdagavond teruggevonden terwijl het verstrikt zat in enkele bosjes met doorns. De bossen van North-Carolina staan erom bekend vele zwarte beren te herbergen.

“Wonder”

De sherif van Craven liet weten dat “Casey een vriend in het bos had, een beer die bij hem was.” Ook de tante van het kind bevestigde dat het kind het over een beer bleef hebben, die twee dagen lang bij hem zou zijn gebleven. “God heeft hem een vriend gezonden om te zorgen dat hij veilig was. God is goed. Wonderen zijn de wereld nog niet uit.”