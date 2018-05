"Bedrieger! Leugenaar!": man wil met zijn maîtresse op reis vertrekken, vrouw betrapt hen op heterdaad en trekt hard aan haar haren Sven Van Malderen

11 mei 2018

14u15

Bron: Daily Mail 0 Bizar "Je bent een bedrieger en een leugenaar!" De gemoederen liepen wel zeer hoog op in de luchthaven van Rionegro, de tweede grootste van Colombia.

Een man wilde er op reis vertrekken met zijn maîtresse, maar werd aan de incheckbalie op heterdaad betrapt door zijn echtgenote. Die richtte haar pijlen meteen op haar jongere rivale: ze bleef gedurende de volledige duur van het filmpje aan haar haar trekken en noemde haar onder meer een "hoer".

"Zaterdag zou je nog op stap gaan met mij en mijn zoon. En nu vertrek je met haar", klinkt het woedend in het Spaans. "Laat haar vallen of ik maak hier en nu een scène. Ik laat haar niet los. Sla me maar als je wil, dan vlieg jij naar de gevangenis."

De man probeert vrede te stichten, maar mislukt jammerlijk. De maîtresse laat alles over zich heen komen zonder een kik te geven. Niemand van de omstanders grijpt in, zelfs een medewerker van de luchthaven blijft vanop korte afstand toekijken. Of er uiteindelijk een arrestatie verricht is, is niet bekend.

In de reacties op het filmpje stellen mensen zich de vraag waarom in dit soort gevallen altijd de maîtresse zo zwaar aangepakt wordt. De echtgenoot heeft minstens evenveel boter op het hoofd, toch?

