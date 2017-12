'Appartement' van 8m² te huur in Amsterdam mvdb

Bron: AD.nl 0 Facebook/woningentehuurinamsterdam Een foto van het 'appartement' waar op acht vierkante meter een douche is gebouwd en een minikeuken. Bizar Amsterdam kampt sinds jaar en dag met een woningnood, getuige hiervan is het appartement van amper acht vierkante meter dat te huur staat in het stadsdeel Oud-West.

Het 'zelfstandige mini-appartement' wordt aangeboden in een besloten groep op Facebook, die Woningen te huur in Amsterdam heet.

Geen wc

Het onderkomen is acht vierkante meter groot, met daarin een douche, wasbak en kookplaatje. Er is "voldoende bergruimte", zo meldt de advertentie maar geen wc dus die moet met huisgenoten gedeeld worden.



"Binnen 7 minuten fietsen zit je op het Leidseplein en met 3 minuten lopen ben je in het Vondelpark of in de gezellige Kinkerstraat,' schrijft de verhuurder.



Tentje op het terras

De woonst moet 550 euro per maand kosten, inclusief gas, water, licht en internet. Wel wordt een borg gevraagd van 275 euro, en is de minimale huurperiode zes maanden, met twee maanden opzegtermijn.



Opvallend is verder dat het 'mini-appartement' beschikt over een dakterras dat bijna net zo groot is als de kamer - welgeteld zes vierkante meter. In de Facebookgroep wordt geopperd dat de nieuwe huurder daar maar een tentje moet neerzetten. De verhuurder was dinsdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Huurprijzen swingen in Amsterdam de pan uit. Een appartementje van 50 vierkante meter, eerder een studio dus, huren kan maandelijks 1.000 euro kosten.

Facebook.com/woningentehuurinamsterdam

Facebook/woningentehuurinamsterdam De kookgelegenheid.

Facebook/woningentehuurinamsterdam Het dakterras van zes vierkante meter.

Facebook/woningentehuurinamsterdam De advertentie op Facebook.