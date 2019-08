‘Amateurchirurg’ gearresteerd na mislukte castratie HL

22 augustus 2019

14u19

De politie van Highlands County in Florida kreeg zondagavond een noodoproep binnen, maar er werd ingehaakt zonder dat iets werd gezegd. Toen agenten ter plaatse gingen om poolshoogte te nemen, troffen ze een tafereel aan dat "toch even blijft hangen." De politie beschreef hun uitzonderlijke interventie op Facebook.

Toen de 74-jarige Gary Van Ryswyk de deur opende, bekende hij meteen aan de agenten dat hij net iemand had gecastreerd. De agenten troffen het slachtoffer aan op een bed, hevig bloedend ter hoogte van de lenden. “Naast hem stond een roze bakje met daarin twee lichaamsdelen die pas daarvoor veel dichter bij het slachtoffer waren,” schreef de politie op Facebook. De kamer was ingericht als een operatiezaal, met medische instrumenten en pijnstillers. Er stond een camera opgesteld die de hele ingreep had gefilmd.

De gewonde man werd meteen naar een lokaal ziekenhuis gebracht en later met een helikopter naar een groter ziekenhuis overgevlogen. Zijn toestand is intussen stabiel.

Niet de eerste keer

Van Ryswyk was niet aan zijn proefstuk toe. De amateurchirurg ontmoette zijn ‘slachtoffer’ op een website voor mensen met een eunuchen (gecastreerde mannen) fetisj. Daar bood de man zich spontaan aan voor de ingreep, nadat van Ryswyck had verteld over eerdere gelijkaardige ingrepen die hij had uitgevoerd bij dieren én zichzelf.

Na zijn arrestatie bekende de Amerikaan aan de politie dat hij in 2012 een gelijkaardige ingreep uitvoerde op een andere man. Hij kon zich de naam van zijn toenmalig slachtoffer niet meer herinneren maar wist wel te vertellen dat ook die man achteraf naar het ziekenhuis moest. Over die feiten is niets bekend bij de politie.

De man werd gearresteerd op verdenking van het uitvoeren van een medische ingreep zonder diploma met verwondingen tot gevolg.