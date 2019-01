“Alsof ik in ‘The Matrix’ leef”: miljonair met drie kinderen ontdekt dat hij al heel zijn leven onvruchtbaar is Sven Van Malderen

06 januari 2019

14u58

Bron: Daily Mail 5 Bizar Een Britse miljonair heeft jarenlang gedacht dat hij drie zonen verwekt had. Tot Richard Mason (55) in 2016 te horen kreeg dat hij aan taaislijmziekte leed, een aandoening die hem gedurende zijn hele leven haast zeker onvruchtbaar maakte. DNA-tests wezen daarna uit dat de zakenman uit Rhos (Noord-Wales) inderdaad niet hun biologische vader is. Hij spande een rechtszaak aan, met als gevolg dat zijn ex Kate (54) hem voor dat bedrog nu een emotionele schadevergoeding van 280.000 euro moet terugbetalen. Een peulschil, want bij de scheiding had ze zelf bijna 4.500.000 euro uit de brand gesleept.

Kate en Richard werkten allebei voor de Barclays Bank. In 1987 gaf het koppel elkaar het jawoord, hun huwelijk zou uiteindelijk twintig jaar lang standhouden. De oudste zoon is inmiddels 23 jaar, daarnaast is er ook een tweeling van 19 jaar.

Richard vermoedt nu dat de verborgen affaire zeker vijf jaar lang moet aangesleept hebben. Kate gaf na veel aandringen toe dat er inderdaad een minnaar in haar leven was. “Hij was ook een werknemer van Barclays. We spraken af in een Londens hotel, tijdens tripjes die ik maakte als vakbondsafgevaardigde.”

“Telkens condoom gebruikt”

Ondanks het staalharde bewijs blijft ze er echter bij dat Richard de enige echte vader van haar kinderen is. “Met die ene persoon ben ik in totaal zes à twaalf keer van bil gegaan en we hebben telkens een condoom gebruikt. Hij kan het dus niet geweest zijn.”

Twee van de drie kinderen kiezen de kant van hun moeder en hebben intussen alle contact met Richard verbroken. Hij blijft als een gebroken man achter. “Je weet niet meer wat echt is en wat niet, alsof ik in ‘The Matrix’ leef. Het enige positieve uit dat huwelijk waren net die drie jongens. En dan zegt iemand plots dat die realiteit nooit bestaan heeft.”

“Via Facebook zie ik nog altijd wat mijn oogappels uitspoken. De oudste is intussen afgestudeerd, maar ik werd niet uitgenodigd op dat feestje. Kerstcadeaus? Kan ik hen niet meer geven, dat breekt mijn hart. Om dan nog te zwijgen van al die berichten van trotse ouders die ik zie passeren via sociale media. Dat is allemaal van me afgenomen.”

Joodse interesse

Opmerkelijk: toen Kate voor de eerste keer zwanger was, begon ze zich te interesseren in het jodendom. Ze stond er ook op dat hun kinderen een joodse tweede naam kregen. Richard kent de identiteit van de echte vader nog steeds niet, maar denkt dat ze hiermee een belangrijke aanwijzing weggaf.

Op professioneel vlak richtte Richard mee MoneySupermarket op, een site waarop allerlei prijzen met elkaar vergeleken worden. Zijn carrière maakte een steile opgang, hij werd er schatrijk door. “Maar na onze scheiding wilde Kate steeds meer geld van me aftroggelen. En dat terwijl de biologische vader geen cent voor onze kinderen betaald heeft. Voor zover ik weet althans... Ik zou graag hebben dat die man uit de schaduw treedt als hij dit artikel leest, al was het maar voor de gemoedsrust van mijn zonen. Want ja, zo noem ik ze nog steeds.”

De taaislijmziekte betekent ook dat zijn levensverwachting een serieuze knauw gekregen heeft. Zijn longcapaciteit is er in twee jaar tijd twaalf procent op achteruitgegaan, binnen tien jaar zal er allicht een beademingsmachine aan te pas moeten komen. “Er staat me dezelfde lijdensweg te wachten als mijn zus Susan. Zij moest in 1989 een longtransplantatie krijgen, maar is op de operatietafel gestorven.”

Borstkanker

Richard heeft opnieuw de liefde gevonden bij Emma (46), al loopt ook hun huwelijk niet van een leien dakje. Zij bleek namelijk borstkanker te hebben, een ziekte waar ze binnen de familie vertrouwd mee is: haar moeder stierf eraan op amper 42-jarige leeftijd. De stevige opdoffer volgde amper enkele weken nadat Richard zelf al murw geslagen was. Intussen is een van haar borsten afgezet. Haar tweede borst en baarmoeder moeten ook nog verwijderd worden, maar voorlopig lijkt ze het kwade monster wel overwonnen te hebben.

Een van de tweelingzonen stuurde Richard vorige maand een hoopgevend sms’je. “Wat er ook gebeurd is, jij blijft mijn papa”, klonk het. “Natuurlijk blijven we contact houden, dat zal nooit veranderen. Ik zal er altijd zijn voor jou.”

Wat als Richard één ultieme wens zou mogen doen? “Dan zou ik willen dat ik in het leven van al mijn kinderen opnieuw een rol mag spelen”, besluit hij.