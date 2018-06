"Alsof er een geest rondvliegt": modeshow in Saoedi-Arabië laat modellen achterwege, jurken worden met een drone getoond SVM

08 juni 2018

13u22

Bron: Washington Post 0 Bizar Een vreemd zicht is het zeker: tijdens een modeshow in Saoedi-Arabië stalen niet de modellen de show, maar wel de drones. De jurken die in de lucht rondfladderden, zorgden voor een spookachtig effect.

Het evenement vindt al enkele jaren op rij plaats in het Hilton-hotel in Jeddah. "Maar deze keer wilden we iets anders", aldus een woordvoerder. "De drones waren bedoeld als gimmick, kwestie van te scoren bij onze klanten."

that video of a "saudi fashion show" is so fucking creepy and says so much about how musIims view women only as sexual objects Tzuyu staring at Kyungsoo(@ qaylilah) link

Ali Nabil Akbar, een van de organisatoren op modevlak, voegt er nog aan toe dat het een primeur was voor de regio. "De voorbereidingen hebben twee weken geduurd. We besloten om drones te gebruiken omdat die aanpak het best bij de ramadan paste. We hebben lang nagedacht over hoe we het evenement moesten opsmukken. Alles draaide rond innovatie."

It’s interesting reading reactions to the footage of the #Saudi fashion show where dresses are flown around the room by drones. Most seem to think it’s hilarious. It seems to me more like #women being relegated to the point of being erased altogether. John A. Carruthers(@ carrutherslive) link

In een land waar vrouwenrechten met de voeten getreden worden, schiet zo'n actie echter al snel in het verkeerde keelgat. "Dit ziet er echt creepy uit. Het zegt veel over moslims en hoe ze vrouwen enkel als seksueel object zien", klonk het onder meer op sociale media. Of nog: "De meesten vinden dit hilarisch, maar voor mij lijkt het alsof vrouwen compleet uitgewist moeten worden." En: "Het lijkt alsof er een geest rondvliegt."

How very sad that men in this country are so afraid of the female body mind & sexuality that they have reduced females to mere ghosts. Whether drones in a fashion show or women shrouded in black it presents a culture where women should disappear into a background of nothingness. Brenda(@ bklump1) link

In februari had het Italiaanse ontwerpersduo Dolce & Gabbana ook al eens uitgepakt met drones op de catwalk. Die werden toen enkel ingezet om de nieuwe handtassencollectie voor te stellen.

Met de vrouwenrechten gaat het in Saoedi-Arabië wel de goede kant uit. Zo hoeven dames in het openbaar geen zwarte en lichaamsbedekkende gewaden meer te dragen. "Fatsoenlijke en respectvolle kleding volstaat, net als bij mannen dus", liet de kroonprins van het conservatieve koninkrijk optekenen. Sinds kort mogen vrouwen ook achter het stuur kruipen.

In april vond dan weer de allereerste modeweek van het land plaats. Enkel vrouwen mochten plaatsnemen in het publiek. Een blik op de boezem of de bovenkant van de knie was verboden, de kledij mocht ook niet te doorschijnend zijn.