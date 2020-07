“Als ik ooit de lotto win, dan krijg jij de helft”: 28 jaar later is het nu werkelijkheid mvdb

23 juli 2020

23u14

Bron: UPI 1 Bizar Een groot gewonnen lot van 22 miljoen dollar (18,9 miljoen euro) in de Amerikaanse Powerball-lotto wordt netjes in twee gedeeld. Een belofte van 28 jaar geleden wordt zo werkelijkheid.

Thomas Cook uit de staat Wisconsin had altijd gezegd dat indien hij ooit de grote lottopot zou binnenhalen, hij het geld zou delen met zijn maat Joseph Feeney. Dat beloofden ze elkaar in 1992, het jaar dat de Powerball in Wisconsin van start ging. Wisten zij veel dat hun plan ooit realiteit zou worden.



“Ik kon het eerst niet geloven toen Thomas me opbelde en het nieuws meedeelde”, reageerde Feeney op een lokale tv-zender.

Een handdruk was destijds voldoende; een document om het plan te bekrachtigen, hoefde niet voor de makkers. Cook, die het lot kocht, heeft zich helemaal aan de belofte gehouden.

De twee houden na de doorkomst van de Amerikaanse fiscus elk 5,7 miljoen dollar (4,9 miljoen euro) netto over. Echt grote plannen met het geld hebben de beiden gepensioneerden nog niet. Het enige wat ze willen doen is in goeie gezondheid meer tijd doorbrengen met kinderen en kleinkinderen. Ondanks de verse miljoenen op hun bankrekening, blijven Cook en Feeney nu naar goede gewoonte Powerball spelen.