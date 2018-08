“Aanstootgevende” begrafenisreclame doet stof opwaaien in Londen: gaan deze advertenties te ver? kg

02 augustus 2018

10u31

Bron: BBC, The New York Times 6 Bizar De Londense metro bant een reeks advertenties van het Engelse bedrijf Beyond, uit vrees dat ze te schokkend zou zijn. De reclameboodschappen maakten echter al heel wat furore op sociale media, wat precies de bedoeling was, volgens het bedrijf. Die wil namelijk de dialoog rond de dood en begrafeniskosten op gang trekken.

In één van de advertenties holt een koppel op het strand, in een duidelijke parodie op de doorsnee advertentie voor een last-minute snoepreisje. In plaats van surfborden, heeft het stel echter doodskisten vast. “Lage kosten, geen gedoe, crematie”, bloklettert de advertentie.

De advertentie is met opzet gewaagd, zo legt Beyond uit in een blogpost. Het bedrijf, dat begrafeniskosten vergelijkt, zegt het taboe rond begrafenissen te willen doorbreken met humor. “We draaien de volumeknop open tot tien, in de hoop dat dat het voor iedereen makkelijker maakt om tenminste tot vijf te gaan.”



De reclameboodschappen zouden aanvankelijk in de Londense metro moeten verschijnen, maar dat gebeurde niet. De openbaarvervoersmaatschappij bande de reclame in de vrees dat ze “ernstig en wijdverspreid aanstoot zouden geven”.

Roze doodskist

Maar Beyond stelt de advertenties nog wel tentoon in de stad en op het internet. “Onze terughoudendheid om te praten over de dood is de reden waarom begrafeniskosten uit de hand lopen en waarom je te veel betaalt om een testament op te stellen of een vermogen te verdelen”, aldus medeoprichter Ian Strang.

Beyond zette de rest van zijn advertenties daarom ook op Twitter. Eén poster toont een vrouw die schijnbaar op zoek is naar de "perfecte look op haar grote dag". In de achtergrond komt prominent een grote, knalroze doodskist in beeld.

Een andere advertentie lijkt een pijnstiller aan te prijzen. Het somt enkele symptomen op ("Hoofdpijn? Kwalen en pijnen? Zere keel? Rillingen?") en besluit met de woorden: "Je stelt best je testament op".

De reacties op de reclame zijn overwegend positief, hoewel sommigen de humor er niet van inzien. "Echt verschrikkelijk", zegt Caroline Wilkins op Facebook. "Het toont een compleet gebrek aan mededogen of begrip."