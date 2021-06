Zwijndrecht wil niet dat PFOS-grond hergebruikt wordt in leefbaarheidsprojecten

FAVV bekijkt mogelijke implica­ties voor te koop aangeboden voedings­pro­duc­ten uit regio PFOS-vervuiling

16 juni In het kader van de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht en omgeving onderzoekt het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) wat de mogelijke implicaties zijn voor voedingsproducten uit de getroffen zone. Dat heeft een vertegenwoordiger van het Agentschap Zorg en Gezondheid verklaard tijdens een Zwijndrechtse gemeentelijke raadscommissie over de zaak.