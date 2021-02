Zwijgakkoord legt Vlaams Parlement aan banden, tot ongenoegen van sommige parlementsleden: “veel macht uit handen gegeven aan regering”

Opgepast voor ijsplekken door aangevro­ren smeltwater op onze wegen

9 februari Het is oppassen geblazen vanochtend op onze wegen. Het smeltwater kan weer aanvriezen waardoor er gevaarlijke ijsplekken ontstaan. Vannacht was het erg druk voor de strooidiensten, weet Veva Daniels van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Er is zo’n 3.600 ton strooizout gebruikt.” In Brussel blijken de coronamaatregelen de werkzaamheid van het strooizout te beïnvloeden, volgens Inge Paemen van Brussel Mobiliteit. Lees alles over het winterweer in dit dossier.