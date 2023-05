Zwemwereld luidt alarmbel: tekort aan redders, dalend aantal zwembaden en schoolzwemmen onder druk

Dankzij voormalig zwemkampi­oe­ne Krisje leren zelfs baby’s zichzelf redden in water: “Elk verdronken kind is er eentje te veel”

Het gebeurt nog al te vaak dat een kind in het water sukkelt en verdrinkt. Bij Aqua House Swimschool in Schilde leert voormalig zwemkampioene Krisje De Meulemeester (51) baby’s, kleuters en peuters zichzelf redden in water. Momenteel is ze de enige Belgische instructrice van de internationale zwemlesorganisatie ‘Children of the Water’. Dankzij de lessen zijn de kinderen na een val in het water in staat op hun rug een veilige houding aan te nemen en in een tweede stadium zelfs naar de kant te zwemmen om via het trapladdertje zelfstandig het zwembad te verlaten.