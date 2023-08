Zwembadredder Namaan wordt teruggestuurd naar Iran, maar... over 12 weken mag hij opnieuw solliciteren voor zijn oude job

Ineos wil vergunning al binnen 4 maanden, Groen reageert verontwaar­digd: “Een miljardair komt op de koffie en wordt meteen op zijn wenken bediend”

Ineos voert de druk verder op: binnen vier maanden wil de chemiereus een nieuwe vergunning krijgen voor haar ethaankraker in de Antwerpse haven. Dat komt mee in het rijtje van beloftes dat de Vlaamse regering aan Ineos heeft gedaan. Groen vindt dat de Vlaamse regering zich heeft laten chanteren. Of de deadline ook gehaald kan worden, blijkt echter nog een ander paar mouwen.