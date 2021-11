Zweeds parlement verkiest Magdalena Andersson als eerste vrouwelijke premier

ONZE OPINIE. Gisteren stond ik tegenover de pakjesbe­zor­ger. Ik ben deel van zijn probleem

PostNL wil er geen cijfer op plakken, maar het postbedrijf spreekt over een impact. Het gaat niet over schade na de uitbuiting van pakketbezorgers die collega Joppe Nuyts te zien kreeg. Het gaat over hoe snel we onze pakjes krijgen nu één van de depots is verzegeld. Je moet je prioriteiten kennen. En bij PostNL is dat het pakje op tijd bij de consument leveren. Voor een commercieel pakjesbedrijf op een hyperconcurrentiële markt de evidentie zelve. Het is zijn kerntaak. Maar dat mag niet tot Daens-toestanden leiden, zoals Petra De Sutter (Groen) het verwoordt.

