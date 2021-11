Zwarte Zondag: dertig jaar geleden kregen traditionele partijen zware klappen van Vlaams Blok

In vergelijking met de verkiezingen van 13 december 1987 sprong het Vlaams Blok in de Kamer van twee naar twaalf zetels en in de Senaat van een naar vijf, met een score van respectievelijk 6,58 en 6,78 procent. De nieuwe partij R.O.S.S.E.M. van Jean-Pierre Van Rossem behaalde drie zetels in de Kamer en een in de Senaat.

De verkiezingen in 1991 vonden plaats nadat de regering-Martens VIII in oktober dat jaar viel over de communautaire discussies over exportvergunningen voor wapens en het kijk- en luistergeld. De regering onder leiding van premier Wilfried Martens was toen drie jaar aan de macht.