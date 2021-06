Zware periode voor hooikoortslijders: grassen in bloei én heel veel pollen in de lucht

Berlare Adrienne (82) overleeft woning­brand niet, man en dochter kunnen nog tijdig woning verlaten

19:14 Bij een zware woningbrand in Sluis in Berlare is in de nacht van woensdag op donderdag de 82-jarige Adrienne om het leven gekomen. De vrouw geraakte niet meer buiten door de hevige rookontwikkeling in de woning. Haar man en dochter konden het pand wel nog verlaten, maar hadden heel wat rook ingeademd.