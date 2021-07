Zware overstromingen kunnen vermeden worden: “Sluit keldergaten en zorg voor trapje naar je woning”

Ondergelopen kelders, natte woonkamers, kolkende autostrades: op sommige plaatsen richtten onweers- en regenbuien het voorbije weekend ware ravages aan. Het slechte nieuws is dat zulke felle buien nog vaak zullen voorkomen. Het goede nieuws is dat we er iets aan kunnen doen. Jean Berlamont (75), professor emeritus hydraulica aan de KU Leuven, legt uit wat precies het probleem is en wat de oplossingen kunnen zijn.