Zware ochtendspits door dodelijk ongeval op E40 in Ternat, al meer dan tien kilometer file richting Brussel

Nationale Loterij sponsort leerstoel aan unief over gokversla­ving. CEO Jannie Haek: “Ik ontwaar een tactiek om ons in hetzelfde mandje te duwen van de gokbedrij­ven, maar dat zal niet lukken”

Aan de universiteit van Bergen start vandaag een leerstoel, gesponsord door de Nationale Loterij, waarbij onderzoekers zich zullen buigen over spelverslaving. Hiermee hoopt CEO Jannie Haek (57) wat meer klaarte te brengen in een zwaar gepolariseerd debat rond de gevolgen van online gokken. “De voorbije jaren doen me denken aan de tabakslobby die ook ooit met studies kwam over dat een pakje per dag roken geen kwaad kon.”