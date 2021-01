Zware kritiek op verminderde levering Pfizer, maar ook goed nieuws over 'superspuiten’

Het nieuws dat Pfizer volgende week maar 60.000 en geen 100.000 vaccins aan ons land kan leveren, botst op stevige kritiek en op onbegrip, ook bij taskforce vaccinatie. Zo noemt Xavier De Cuyper, topman van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), het “onbegrijpelijk” en “onaanvaardbaar” dat Pfizer op minder dan 48 uur voor de beloofde levering en “zonder duidelijke uitleg” de levering terugschroeft. De taskforce analyseert nog wat de precieze impact zal zijn op het vaccinatieschema, met name in de ziekenhuizen.

Gisteren raakte bekend dat België volgende week maar 60.000 in plaats van de beloofde 100.000 dosissen coronavaccin geleverd krijgt van vaccinproducent Pfizer-BioNTech.

“We waren zeer verrast”, zegt Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce vaccinatie. “Het was niet onze beste avond”. Ramaekers hoopt dat het blijft bij een “eenmalige hiccup”. De taskforce bekijkt zaterdag in hoeverre de verminderde levering van Pfizer-vaccins een impact zal hebben op de geplande vaccinatieschema’s. Zo was het de bedoeling om vanaf volgende week te starten met het vaccineren van een deel van het ziekenhuispersoneel, in de eerste plaats de verpleegkundigen en artsen op spoedgevallen intensieve zorgen en op Covid-afdelingen.

FAGG-topman Xavier De Cuyper is een stuk scherper. Hij vindt het “onbegrijpelijk en onaanvaardbaar” dat Pfizer de vertraging aankondigt op 48 uur van de beloofde levering. De Cuyper heeft ook vragen bij de uitleg die Pfizer heeft gegeven. “Ze verwijzen naar de opschaling in productie die ze voorbereiden. Maar als dat de reden is, is het nog bizar om daar nu mee te komen, twee dagen voor de geplande levering. We hopen dat het niet meer zal gebeuren”, aldus De Cuyper.

Fase 2

Intussen is volgens Ramaekers het eerste ‘shipment’ met het tweede goedgekeurde vaccin, dat van Moderna, aangekomen. Maar daar gaat het voorlopig maar om 8.000 dosissen en ook de komende weken gaat het om eerder beperkte leveringen van enkele tienduizenden vaccins.

Eerder deze week zei Vlaams minister-president Jan Jambon dat elke Vlaming voor de zomer minstens één prik zal krijgen. De taskforce vaccinatie hanteert voorlopig nog een iets voorzichtiger timing. “We denken dat, als alle assumpties ingevuld worden, er voldoende vaccins zullen zijn om voor de zomer te starten met fase 2. Die fase hopen we eind augustus of september af te ronden. We houden voorlopig vast aan die projectie”, zegt Ramaekers.

Vandaag doken er ook berichten op dat in sommige rusthuizen ‘restjes’ van het Pfizer-vaccin gebruikt worden om stiekem ook familieleden van bewoners en personeelsleden te vaccineren. “Dat kunnen we alleen maar afkeuren. Dat impliceert dat er een vaccin dat bestemd is voor kwetsbare ouderen gegaan is naar mensen die niet tot de doelgroep behoren”, zegt Ramaekers.

‘Superspuiten’

Maar er is ook positief nieuws. Zo kan het gevreesde tijdelijke tekort aan spuiten van 1 milliliter wellicht vermeden worden. De vraag naar die zogenaamde ‘superspuiten’ is sterk gestegen omdat ze toelaten om zes in plaats van vijf dosissen te halen uit de flacons van Pfizer. Door die gestegen vraag dreigde er binnenkort een tijdelijk tekort. Maar dat kan nu wellicht vermeden worden. “We hebben daar hard aan gewerkt en ik kan u met bijna 100 procent zekerheid verzekerend dat we het probleem kunnen oplossen door een nieuwe markt aan te boren”, zegt FAGG-topman De Cuyper.

Er loopt nog volop onderzoek naar hoe lang de vaccins precies bescherming bieden tegen het virus en mogelijke varianten en mutaties. Volgens epidemioloog Pierre Van Damme blijkt uit voorlopige modellen dat mensen niet zoals bij het traditionele griepvaccin jaarlijks zouden ingeënt moeten worden, maar eerder “om de drie of vier jaar”.