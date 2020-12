Zware kritiek op inzet politiedrones bij coronacontroles: “Boven tuinen gaan vliegen? Dat gaat te ver”

Begin deze week kondigde de Limburgse politiezone CARMA - die de steden Genk en Bree en de gemeenten As, Bocholt, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Oudsbergen en Zutendaal omvat - aan tijdens de feestdagen drones te zullen inzetten om te controleren op de naleving van het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen. Het is in theorie niet de bedoeling van de politie om gericht controles op tuinen te gaan uitvoeren met de drones. Maar het kan wel: als de politie bij de controle van het openbaar domein ook ziet dat er bijvoorbeeld zes mensen in een tuin staan, is dat genoeg om daarna dat huis binnen te vallen.

Ook gouverneur Carl Decaluwé van West-Vlaanderen riep de politiezones in zijn provincie vanmorgen op om een nultolerantie te hanteren. “Wie de regels overtreedt, krijgt een boete. Waarschuwingen zijn niet meer aan de orde”, aldus Decaluwé. Daarbij zullen korpsen die beschikken over innovatieve middelen, zoals drones of cameranetwerken, die gebruiken voor controles.

“Grote inbreuk op privé-leven”

Privacy-expert Matthias Dobbelaere-Welvaert stelt zich grote vragen bij die manier van controle en wijst er in VTM Nieuws op dat de vergelijking met China, “waar we vorig jaar mee lachten” vandaag niet meer zo vergezocht is. “Mensen die gesurveilleerd en op straat aangesproken werden door drones, we vonden dat futuristisch en absoluut niet toelaatbaar. We zijn nu een jaar verder en het is blijkbaar bon ton om met surveillancemateriaal mensen op die manier stelselmatig te gaan controleren en een grote inbreuk te begaan op hun privé-leven.”

“Het is heel normaal dat de politie controleert en aanwezig moet zijn”, zegt Dobbelaere-Welvaert. “Maar je moet je altijd afvragen of dit de meest ethische en proportionele manier is om mensen tot een bepaald gedrag te bewegen. Ik hoor alleen maar handhaving, boetes, drones en Chinese toestanden. Wat ik niet hoor is: geef mensen motivatie om geen lockdownfeestjes te houden.”

“Boven mensen hun tuinen gaan vliegen: dat gaat te ver”

Voor Open Vld-Kamerlid Tim Vandenput gaan de aangekondigde controles op de coronaregels aan de hand van drones of het aantal pizza’s dat mensen thuis laten leveren, in elk geval te ver. “Strenge regels zijn nodig om de verspreiding tegen te gaan en om onze gezondheid te beschermen, maar die controles moeten wel proportioneel zijn, met respect voor fundamentele principes zoals het recht op privacy of de onschendbaarheid van de woning”, zei hij in een vraag aan minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Annelies Verlinden (CD&V). “Zonder enige aanleiding boven mensen hun tuinen gaan vliegen: dat is een brug te ver.”

Ook N-VA-fractieleider Peter De Roover en Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken stelden zich in de Kamer vragen bij de aanpak van de politie. “We zitten met een ernstige gezondheidscrisis die ernstige maatregelen vraagt, en die moeten worden gehandhaafd”, zei De Roover. “We moeten coronafeestjes stilleggen, maar als we ons moeten afvragen of we de politie aan de deur krijgen wanneer we bompa én bomma samen uitnodigen, dan ga je het draagvlak bij de bevolking voor de nochtans juiste maatregelen ondergraven.”

Minister Verlinden benadrukte dat lokale politiezones drones kunnen inzetten, maar dat ze wel altijd de wettelijke kaders en richtlijnen moeten volgen. “Het is uiteraard niet de bedoeling dat ze de grens overschrijden. Het ligt me zeer nauw aan het hart dat we proportioneel en wettig te werk gaan”, zei ze. Verlinden benadrukte wel opnieuw dat woonstbetredingen onder bepaalde voorwaarden wel degelijk wettig kunnen gebeuren.

