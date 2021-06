Zware fiscale wanbetalers tegenhouden op de autostrade, spookbedrijven ontbinden, minder cashbetalingen: zo wil Van Peteghem fraude bestrijden

Genk Lijkhonden ingezet in zoektocht naar Jürgen Conings: “Maar alles blijft mogelijk, ook een levende persoon”

9 juni Een nieuwe dag, een nieuwe zoektocht naar Jürgen Conings, de vermiste militair die nu al bijna een maand geleden in een afscheidsbrief dreigde met een aanslag. Het leger en heel wat politie verzamelden vanmorgen aan de Luminus Arena in Genk. Na 15 uur sijpelden agenten en militairen terug binnen aan het stadion. Zij namen allemaal deel aan de zoekacties in het Nationaal Park Hoge Kempen. Er werden ook lijkhonden ingezet, al wil dat niet zeggen dat de speurders ervan uitgaan dat Conings overleden is: “Alles blijft mogelijk”, klinkt het.