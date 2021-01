Zware explosie in Anderlues: man ingesloten in kelder

De explosie vond plaats rond 16 uur in een huis aan de Chemin du Tierne in Anderlues. Volgens lokale brandweerlieden zou de eigenaar van het pand een grote gasfles hebben gehanteerd. Het huis werd volledig verwoest. De explosie veroorzaakte ook brand en blies een nabijgelegen stacaravan op.



Het vernielde huis is opgedeeld in twee verblijven: in een deel woont een twintiger, die zich wist te redden. Hij is met lichtere verwondingen naar een ziekenhuis overgebracht. De man van circa vijftig, de eigenaar van het pand, zat omstreeks 20 uur nog steeds geklemd in de kelder. Twee uur voordien had de brand opnieuw aan kracht gewonnen, wat voor aanzienlijke rookhinder zorgde.