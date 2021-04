Zwangere vrouwen kunnen zich vanaf 4 mei aan prioritaire lijst laten toevoegen

showbizz Cath Luyten kreeg corona tijdens zwanger­schap: “Ik ben drie weken zwaar ziek geweest”

23 april In ‘Buurman, wat doet u nu?’ gaat Cath Luyten (43) opnieuw logeren bij zes Vlaamse iconen. En met een verhuis én een bevalling voor de deur blijft de presentatrice nog even druk met koffers in- én uitpakken. “Mijn nestdrang is behoorlijk groot”, aldus Cath, die half mei van haar tweede kindje bevalt. Wij praatten met haar over haar zwangerschap, coronabesmetting, tv-plannen, ouder worden en haar relatie. “Ik heb geweldig schone jaren met Frank gehad. En ik hoop dat ik nu een geweldig schoon leven met Esh tegemoet ga.”