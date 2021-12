Zwangere Sarah (30) dreigt met vier kinderen op straat te belanden, paleis schiet haar te hulp

Sinds de zomer zoekt Sarah Kebbab (30) al een nieuw onderkomen voor zichzelf en haar vier kinderen. Maar waar de zwangere vrouw uit Anderlecht ook aanklopt, nergens vindt ze gehoor. Nu haar verhaal in de Waalse pers verschenen is, lijkt er wél beterschap op komst. Zelfs het koninklijk paleis schiet haar te hulp, weet de krant La Dernière Heure.

De zaak van Kebbab legt de problematiek in de sociale huisvesting op pijnlijke wijze bloot. Op 29 juli kreeg de jonge moeder van haar huisbaas te horen dat ze moest vertrekken. Ze kreeg drie maanden om haar boeltje te pakken, tot 31 oktober dus.

Kebbab liet er geen gras over groeien. Ze contacteerde niet alleen de voorzitter van het OCMW en de sociale huisvestingmaatschappij, maar ook de burgemeester en enkele schepenen. Overal benadrukte ze de ernst van de situatie: als ze geen oplossing vond, zou ze tegen de herfst met haar kinderen op straat komen te staan.

Vijf maanden later is er echter nog steeds niets uit de bus gekomen. Kebbab zag dan ook geen andere uitweg dan op 31 oktober gewoon in haar huis te blijven.

“Wat had ik anders moeten doen?”

Uiteraard moet ze nu voor de vrederechter verschijnen, maar dat is het minste van haar zorgen. “Ik weet dat ik mijn huurbaas hiermee in de problemen breng, want hij had het appartement aan een van zijn familieleden beloofd. Maar wat had ik anders moeten doen?”, klinkt het.

De tijd die nodig is om tot een uitspraak te komen, gebruikt Kebbab om alsnog een dak boven haar hoofd te vinden. De huurdersbond is inmiddels ook mee in het bad getrokken, maar de oplossing zou wel eens uit onverwachte hoek kunnen komen. Vanuit het niets liet het paleis van zich horen.

Onverwachte brief

Kebbab kreeg immers een brief in de bus van Chantal Cooreman, de directrice van de dienst Verzoekschriften en Sociale Zaken van het huis van Zijne Majesteit de Koning. “Beste mevrouw, we hebben via een krantenartikel vernomen in welke situatie u verkeert”, klinkt het daarin. “Op 28 oktober heb ik hieromtrent een eerste briefwisseling naar de bevoegde instanties verstuurd. Nu heb ik een tweede keer de opdracht gekregen om contact op te nemen met Nawal Ben Hamou (de staatssecretaris voor Gelijke Kansen in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering; nvdr), Fabrice Cumps (burgemeester van Anderlecht; nvdr), Catherine Scheid (secretaris-generaal van het Woningfonds; nvdr) en Mustapha Akouz (de voorzitter van het OCMW; nvdr).

“Dit raakt me”, reageert Kebbab in La Dernière Heure. “Zonder dat ik het wist, waren ze met mijn zaak bezig. En nu nemen ze het nog een keer voor mij op.”

“Nog meisje op komst”

Voor het eerst lijkt er ook enige schot in de zaak te komen. Ben Hamou nodigt Kebbab uit voor een gesprek en ook Akouz laat van zich horen. “Haar situatie lijkt heel zorgwekkend. Ondanks al haar pogingen is ze er niet in geslaagd om een onderkomen in de privésector te vinden. Bij het OCMW is er op dit moment geen doorgangswoning (een huis dat gedurende een korte periode verhuurt wordt aan mensen in een noodsituatie; nvdr) beschikbaar, maar we staan open om een uitzondering voor haar te voorzien.”

Kebbab is bereid om 850 euro te betalen. Een woning met twee kamers zou al volstaan, vermits haar kinderen niet de hele tijd bij haar verblijven. Nu de eindejaarsfeesten voor de deur staan, hoopt ze meer dan ooit op een doorbraak. “De kinderen zijn op de hoogte van onze moeilijkheden, ze weten dat ik er enorm veel moeite voor doe. Volgende maand beval ik ook nog eens van een meisje. Hopelijk zullen we tegen Kerstmis allemaal een dak boven ons hoofd hebben.”