Zwanger? Dan ziet u te veel zorgverleners, toont CM-studie bij 400.000 mama’s

Lenteweer is slecht nieuws voor het virus: “Bult in de cijfers smelt als sneeuw voor de zon”

5:00 Het beste wapen om de cijfers neer te slaan, hebben we voor één keer niet in de hand: het mooie weer dat in de maak is. "Uiterlijk half april verwacht ik dat het huidige bultje wegsmelt", zegt een Nederlandse professor. Al ligt dat niet alleen aan de zon.