Zwaarst getroffenen van overstromingen kunnen twee maanden gratis met openbaar vervoer reizen

Antwerpen Cocaïne­vondst in Antwerpen leidt tot ‘vergisont­voe­ring’ in Rotterdam

15 augustus Een vondst van 1.889 kilogram cocaïne eind juli in de haven van Antwerpen heeft tot een ‘vergisontvoering’ geleid in Rotterdam. De Nederlandse politie is een onderzoek gestart. Vorige week waren er vier schietpartijen in en rond Antwerpen en werd een vermoedelijke vluchtwagen beschoten door de politie in Borsbeek en later teruggevonden in... Rotterdam.