Zwaargewonde na ontploffing van twee woningen in Luik, hulpdiensten zoeken naar bijkomende slachtoffers

In Blegny, in de provincie Luik, is vanochtend zeker één persoon zwaargewond geraakt bij de ontploffing van twee woningen. Naar mogelijke andere slachtoffers wordt nog gezocht. Dat heeft de lokale brandweer bevestigd.